Собянин допустил ужесточение ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» допустил ужесточение ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. Трансляция велась на сайте телеканала.

«Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима [самоизоляции]. Но оно должно быть обосновано», — сказал градоначальник. По его словам, до появления в Москве цифровых пропусков ограничения вводились фронтально, а теперь это можно делать точечно.

Ранее в том же интервью Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в столице. Об этом говорит ряд факторов, добавил он. При этом мэр понадеялся на то, что Москва пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в некоторых других странах.

По последним данным, в Москве за весь период эпидемии было зарегистрировано почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 2,5 тысячи пациентов выздоровели, 288 скончались. Для сдерживания распространения коронавируса в столице введены ограничения на передвижение по улице и посещение общественных мест. Также действует пропускной режим, регулирующий передвижение на личном и общественном транспорте.

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