Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема коронавируса в Москве не уходит, а нарастает, но «драматической ситуации» нет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Собянина, о нарастании проблемы говорит «целый ряд факторов». Ежедневный прирост числа заразившихся достигает 15 процентов, добавил мэр.

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Собянин также заявил, что, по мнению московских властей, столица «не прошла и середину пути» в борьбе с коронавирусом. «Я не могу сказать, что у нас какая-то положительная динамика», — сказал он.

Ранее врачи-инфекционист заявил, что пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. На 23 апреля в Москве зафиксировали 1959 новых случаев коронавируса, всего в столице зарегистрировано 33 940 случаев.

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