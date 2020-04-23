Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. Такой прогноз дал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 23 апреля.

По его словам, в российских регионах пик коронавируса придется, скорее всего, на конец мая. Это обусловлено тем, что в регионах эпидемический процесс начался позднее, чем в Москве, пояснил Тимаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пик заражения коронавирусом в стране наступит в середине мая. После прохождения пика, по его словам, российские власти будут ожидать постепенного снижения показателей по заражению.

По состоянию на 23 апреля, всего в России заразились коронавирусом 62 773 человек. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 1959 человек.

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