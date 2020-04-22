В Минздраве усомнились в наступлении пика эпидемии коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, еще не наступил. Сомнение в этом выразил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

«Насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли», — сказал представитель Минздрава.

По его словам, система здравоохранения по всей стране работает в мобилизованном режиме, и в министерстве внимательно следят за развитием ситуации с эпидемией.

Ранее в ВОЗ отмечали, что пандемия в России все еще находится в фазе натурального роста, но его темпы начинают снижаться. В организации ожидают стабилизации ситуации в ближайшие дни. По словам пульмонолога, заслуженного российского врача Александра Карабиненко, эпидемия в стране может продлиться до конца лета.

По данным на 22 апреля, в России вирусом заражено 58 тысяч жителей. 513 человек умерли, 4420 поправились. В Москве за последние сутки число новых инфицирований немного снизилось.

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