В Москве снизилось число зараженных коронавирусом за день

Число зараженных коронавирусом за сутки в Москве снизилось по сравнению с днем ранее и составило 2548, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале. 20 апреля новых случаев в столице было более трех тысяч.

За последние 24 часа в городе скончались 28 человек с инфекцией, всего погибших в Москве насчитывается 261.

Общее количество инфицированных в столице приблизилось к 32 тысячам. За сутки число выздоровевших увеличилось на 219 — до 2267. Ранее стало известно, что три пациента поправились и выписаны из московских больниц после лечения переливанием плазмы крови с антителами к вирусу. Они справились с заболеванием быстрее и без серьезных осложнений.

В Подмосковье выявлено 631 заражение. Общее число жителей области с инфекцией достигло 6590. 56 человек умерло, 186 излечилось.

Всего в России за день зафиксировано 5236 новых фактов инфицирования. Это на несколько сотен меньше, чем днем ранее (5642). На данный момент в стране насчитывается 58 тысяч жителей с COVID-19.

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