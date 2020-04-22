Еще более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

За сутки в России зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.

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Новые случаи заражения выявлены в 78 российских регионах. Большинство из них выявлено в Москве и Подмосковье. Зарегистрировано 57 летальных исходов. Полностью выздоровели 547 человек.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом составляет 57 999. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

По данным на 21 апреля общее число заразившихся коронавирусом составляло более 50 тысяч — за сутки это число увеличилось на 5642. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

21 апреля в ВОЗ заявили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. «Все доступные данные свидетельствуют о том, что вирус произошел от животного и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории или где-то еще», — заявила на брифинге в Женеве спикер ВОЗ Фадела Чаиб. Она рассказала, что пока неясно, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако отвергла звучавшие ранее версии того, что вирус разработан людьми.

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