ВОЗ назвала источник коронавируса

Поразивший более 2,4 миллиона человек по всему миру коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Reuters.

«Все доступные данные свидетельствуют о том, что вирус произошел от животного и не был каким-то образом сконструирован в лаборатории или где-то еще», — заявила на брифинге в Женеве спикер ВОЗ Фадела Чаиб.

Она рассказала, что пока неясно, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и стала передаваться людям, однако отвергла звучавшие ранее версии того, что вирус разработан людьми.

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17 апреля сообщалось, что разведка США проверяет версию о появлении инфекции в лаборатории китайского Уханя.

Версию о том, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, упомянула Fox News. Аналогичную версию выдвигала и британская Daily Mail. Китай опровергает все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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