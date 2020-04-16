В США раскрыли теорию о происхождении коронавируса в китайской лаборатории

Первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где была зафиксирована вспышка COVID-19. Соответствующей версией поделился Fox News, сославшись на «многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».

Американский телеканал раскрыл теорию происхождения вируса, согласно которой первоначально SARS-CoV-2 передался от летучей мыши сотруднику лаборатории, который позже распространил инфекцию среди населения города.

При этом ряд собеседников телеканала утверждают, что коронавирус был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради продемонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными. Также Пекин получил возможность доказать, что его возможности превышают американские в выявлении вирусов и борьбы с ними.

Источники также продолжают настаивать на том, что Китай совершил «самую дорогую операцию по скрытию улик в истории». Так, они указывают на то, что на рынке морепродуктов в Ухане никогда не продавались летучие мыши — и информация о рынке как очаге распространения эпидемия якобы должна была отвести подозрение от лаборатории.

Ранее аналогичную версию выдвинул британской Daily Mail. По их данным, пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного. Китай опровергал все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории.

Вспышка COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, общее число зараженных превысило 2 миллиона человек.

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