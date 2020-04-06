Названа новая версия появления коронавируса

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса, пишет Daily Mail.

По их данным, пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного.

Отмечается, что в китайском Ухане, который стал очагом распространения коронавируса, есть как минимум две лаборатории, из которых могла произойти утечка. Это Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем проводились эксперименты на животных, в том числе, и на летучих мышах.

По словам американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, он видел, что ученые из этих лабораторий изучали вирусы, не придерживаясь техники безопасности. «Для этого нужен уровень защиты класса "четыре", а они использовали только класса "два". Он обеспечивает минимальную защиту от заражения», — сказал специалист.

Официальные власти Великобритании и Китая не признают версию разведки.

22 февраля китайские ученые сообщили, что эпидемия COVID-19 началась гораздо раньше, чем была зафиксирована, — в ноябре или начале декабря 2019 года. При этом источником был не рынок «Хуанань», как считалось ранее, однако, попав туда вместе с «нулевым пациентом», вирус начал распространяться гораздо активнее.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире число инфицированных превысило 1,27 миллиона человек, за весь период пандемии скончались 69,4 тысячи.

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