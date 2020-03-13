Раскрыта новая дата обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Китае — он был зафиксирован еще 17 ноября 2019 года. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на документы правительства.

Считается, 55-летний житель провинции Хубэй мог стать первым человеком, который заразился SARS-CoV-2 еще в ноябре. Отмечается, что всего в том месяце в этой провинции выявили девять носителей коронавируса. При этом среди них не был установлен «нулевой пациент», с которого началось распространение пандемии. К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, а к 1 января 2020 года — уже 381.

О том, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно распространяется пневмония неизвестного происхождения было сообщено только в конце декабря 2019 года.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились.

При этом еще летом 2018 года исследователи из Центра безопасности здравоохранения Университета Джонса Хопкинса (США) разработали правдоподобный сценарий пандемии, вызванной вирусом гриппа, который своей вирулентностью и патогенностью напоминает возбудителя атипичной пневмонии. Ученые тогда посчитали, что примерно через два года после начала вспышки жертвами болезни станут 150 миллионов человек, а при недостаточных усилиях по сдерживанию инфекции и разработке вакцины — почти миллиард человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru