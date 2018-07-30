Предсказана гибель миллиарда человек от смертоносной эпидемии

Исследователи из Центра безопасности здравоохранения Джона Хопкинса (США) разработали правдоподобный сценарий пандемии, вызванной вирусом гриппа, который своей вирулентностью и патогенностью напоминает возбудителя атипичной пневмонии. Оказалось, что примерно через два года после начала вспышки жертвами болезни станут 150 миллионов человек, а при недостаточных усилиях по сдерживанию инфекции и разработке вакцины — почти миллиард человек. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно сценарию, через месяц после появления новой атипичной инфекции, вызванной вирусом парагриппа Clade X, организациями здравоохранения были выявлены 400 случаев заболевания и 50 смертей. Эпидемия распространилась в Германии и Венесуэле. В первую неделю болезни у больных были обычные симптомы гриппа, включая кашель и лихорадку, однако затем развивались такие осложнения, как энцефалит и кома.

Симуляция Clade X была предназначена для оценки эффективности действий политиков и экспертов по медицинской безопасности в случае реальной пандемии. Однако к концу дня, что было эквивалентно 20 месяцам после начала эпидемии, во всем мире погибло 0,15 миллиарда человек, а в США — 15-20 миллионов человек. При отсутствии вакцины смертность продолжала расти, в результате чего погибло до 10 процентов всего населения Земли.

По словам ученых, особую тревогу вызывает то, что Clade X не был более заразным и смертоносным, чем SARS — тяжелый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония. Коронавирус SARS заразил более восьми тысяч человек с 2002 по 2003 год и убил 10 процентов инфицированных. Человечество спасло то, что вирус был не особо контагиозным, пока у больного не появлялись тяжелые симптомы. В результате вспышки инфекции происходили главным образом в медицинских учреждениях, что предотвратило распространение вируса в других общественных местах. В конце концов мутации вируса привели к появлению менее заразных штаммов SARS.

Однако Clade X, который, как и обычный грипп, заразен до появления симптомов, может распространяться с той же скоростью, что и SARS, не ограничиваясь больницами. По замыслу разработчиков симуляции, инфекционный агент также обладал генами вируса лихорадки Западного Нила и был разработан группой биотеррористов.

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