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Выявлена массовая эпидемия загадочной «паразитической» болезни

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Американские исследователи из клиники Мэйо выявили приблизительную распространенность бредовой инвазии среди населения Земли. По оценкам ученых, от загадочной болезни, при которой ощущается присутствие чужеродных организмов в теле, могут страдать около двух миллионов человек по всему земному шару. Статья опубликована в журнале JAMA Dermatology.

Бредовая инвазия, или моргеллонова болезнь (англ. Morgellons), — расстройство неизвестной этиологии, при котором люди ошибочно считают, что их тело населяют многочисленные паразиты или неживые патогены (например, волокна). Пациенты, как правило, отвергают результаты анализов, показывающие, что они не заражены, и отказываются от психиатрической экспертизы.

Согласно данным эпидемиологов, частота случаев бредовой инвазии составляет 1,9 на сто тысяч человек. Однако до сих пор у специалистов не было сведений о распространенности заболевания в человеческой популяции.

Ученые проанализировали данные, полученные в рамках Эпидемиологического проекта в Рочестере, предусматривающего сбор сведений, применяемых в популяционных исследованиях. Они идентифицировали 35 пациентов, живших в округе Олмстед (штат Миннесота) в 2010 году, которые жаловались на заражение паразитами и странные кожные ощущения, но в то же время медицинские доказательства инфестации отсутствовали.

Средний возраст постановки диагноза составил 64,5 года, однако среди пациентов был один ребенок 12 лет и семь пожилых людей старше 80 лет. Чаще всего от бредовой инвазии страдали женщины 40-59 лет (10 человек), однако различия между мужчинами и женщинами не были статистически значимыми. Согласно новым данным, общая распространенность заболевания составила 27,3 случая на сто тысяч человек, что намного превышает предыдущие оценки. Ученые объясняют различия тем, что они использовали медицинские записи не только специалистов, но и врачей общей практики.

В то же время исследователи указывают, что их работа имеет ряд ограничений. Например, в Олмстеде проживает преимущественно белое население, что может исказить выводы относительно всего населения планеты. Кроме того, специалисты не могли отличить бредовую инвазию от симптомов, похожих на моргеллонову болезнь, но вызванных настоящими заболеваниями или другими факторами (например, аллергические реакции).

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