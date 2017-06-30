Ученые США предупредили об эпидемии вызывающих паралич мозговых червей

Американские исследователи обнаружили, что крысиный легочный червь Angiostrongylus cantonensis распространился на пять округов штата Флорида. Ученые считают, что расширение ареала обитания паразита связано с глобальным потеплением и в будущем больше людей станет жертвами ангиостронгилеза — поражения мозга гельминтами. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Человек заражается A.cantonensis, когда употребляет сырое мясо моллюсков, ракообразных или лягушек. Попадая в мозг, червь вызывает менингоэнцефалит, приводящий к нарушению работы центральной нервной системы, а в тяжелых случаях — к смерти. Личинки обычно погибают, однако вокруг них образуются области некроза мозговых тканей. Симптомы включают в себя головные боли, лихорадку, рвоту, тошноту, а также паралич лицевых мышц и конечностей.

В 2017 году врачи подтвердили 16 случаев заражения людей гельминтами на Гавайских островах, хотя до этой эпидемии за последние 20 лет в данном регионе было только два случая ангиостронгилеза. A.cantonensis обнаружили также в штатах Калифорния, Алабама, Луизиана и Флорида.

В ходе жизненного цикла личинки легочного червя попадают в промежуточных хозяев — улиток, которые поедаются крысами. В организме грызунов гельминт продолжает свое развитие.