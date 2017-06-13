Обнаружен превращающий жуков в зомби гриб-паразит

Американские ученые из Университета Арканзаса и Корнеллского университета обнаружили новый вид паразитических грибов, который превращает самок жуков мягкотелок Chauliognathus pensylvanicus в зомби. Убитые грибом насекомые привлекают самцов, которые спариваются с ними и заражаются сами. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

C.pensylvanicus живут на лугах и полях, питаясь цветковыми растениями. Они часто садятся на цветы, на которых обитает гриб Eryniopsis lampyridarum. Когда жук инфицируется им, челюсти насекомого крепко прилипают к растению, после чего животное умирает. Спустя день его крылья раскрываются. Мертвые самки кажутся самцам готовыми к спариванию, однако попытка совокупления приводит к заражению нового насекомого грибом и дальнейшему распространению паразита.

Ученые обнаружили, что из 446 собранных ими жуков 90 были инфицированы E.lampyridarum. От заражения до раскрытия крыльев проходило около 15-22 часов. Кроме того, гриб вызывал вздутие брюшка, что также делало мертвых самок-зомби привлекательными для противоположного пола.

Исследователи планируют выяснить, возможно ли уменьшить скорость распространения гриба, если склеить крылья зараженных насекомых.