Археологи рассказали о борьбе средневековой Англии с зомби

Группа британских ученых изучила останки на кладбище в заброшенной деревне на севере графства Йоркшир. Специалисты узнали, как средневековые жители пытались предотвратить зомби-апокалипсис. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

Эксперты изучили более 100 костей, которые принадлежали 10 людям, захороненным в XI-XIII веках. В результате этого они выяснили, что все трупы перед захоронением обезглавливали, расчленяли и сжигали. Если бы эти люди были жертвами каннибалов, на костях остались бы следы ножей. В случае, с которым столкнулись археологи, такие отметины были только в районе шеи.

Ученые уверены в том, что такое поведение было вызвано страхом перед восстанием людей из мертвых. Дело в том, что в средневековом фольклоре много говорится о мертвецах, восставших из могил и убивающих живых людей. Согласно поверьям тех лет, для предотвращения этого необходимо было как раз расчленить и сжечь труп перед захоронением.

Эта находка является первым свидетельством того, что люди действительно верили подобным рассказам. При этом они не исключают, что обычай может быть свойственен лишь конкретно этому поселению, а в других регионах были иные правила захоронения.