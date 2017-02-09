Раскрыты подробности древнейших ритуальных практик

Международная группа ученых в ходе раскопок в пещере Арене Кандиде на берегу Сердиземного моря в Лигурии (Италия) обнаружила свидетельства проведения необычных ритуальных захоронений первыми кроманьонцами 12 тысяч лет назад. Ранее предполагалось, что они появились на пять тысяч лет позже, говорится в исследовании в журнале Cambridge Archaeological Journal.

Свои выводы ученые сделали после того, как нашли множество мелких кусочков гальки из пород, не встречающихся в самой пещере. На некоторых из них были обнаружены следы охры. Как установлено, обряд заключался в нанесении на тело умершего узоров охрой с помощью кусочка гальки. Далее камешек разламывался, и его часть использовалась в качестве талисмана.

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После наблюдений за африканскими и амазонскими племенами ученые выяснили, что люди считали орудия труда живыми и наделенными душой. Раскалывание гальки является «убийством» орудия, после чего его душа отправляется в загробный мир вместе с усопшим.

Один из авторов исследования Жульен Риль-Сальваторе (Julien Riel-Salvatore) из Университета Монреаля (Канада) отмечает, что обычно палеонтологи не обращают внимания на такие вещи и выбрасывают их вместе с другим «мусором». Он уверен, что так поступать нельзя, поскольку они имеют большое значение. В частности, они позволили найти ученым следы самого древнего похоронного ритуала. Также эта находка позволяет больше понять о культурном превосходстве ранних Homo sapiens над неандертальцами.