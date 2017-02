В Бразилии обнаружили сотни древних «Стоунхенджей»

Бразильские, британские и канадские археологи обнаружили в тропических лесах Амазонской низменности сотни земляных построений, напоминающих Стоунхендж. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает The Telegraph.

Возраст объектов оценивается в 1,4-2,3 тысячи лет. Большинство из них представляют собой геоглифы — вычерченные в земле круги и квадраты протяженностью около 300 метров. Обнаружить объекты удалось при помощи беспилотников, которые исследовали местности Амазонской низменности после вырубки лесов.

Полученные учеными данные свидетельствуют, что древние жители Южной Америки выжигали или вырубали леса, после чего на их месте формировали земляной геометрический узор. Образования, которые удалось наблюдать ученым, напомнили геоглифы, находящиеся в районе британского Стоунхенджа.

Фото: Salman Kahn and José Iriarte

Последние появились примерно 2,5 тысячи лет, что, по мнению археологов, очерчивает рамки культурно-исторического отставания одного мира от другого. Пока ученые сходятся во мнении, что бразильские геоглифы возникали эпизодически и, вероятно, выполняли ритуальные функции.

Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, был построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Окончательное предназначение комплекса до сих пор неизвестно. В древности, как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Вероятнее всего, памятник транспортировали древние валлийцы, поскольку, как полагает археолог Майк Паркер-Пирсон из Университетского колледжа Лондона, он был «физическим воплощением предков».