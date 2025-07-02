Рост цен ускорился до максимума за шесть недель

Недельная инфляция в России выросла до максимальных с середины мая 0,07 процента

В период с 24 по 30 июня инфляция в России в недельном выражении составила 0,07 процента. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

В последний раз на таком уровне недельная инфляция находилась в период с 13 по 19 мая, а выше (0,11 процента) — с 22 по 28 апреля. По итогам мая инфляция составила 0,43 процента, что значительно выше, чем результат по неделям. Такое расхождение объясняется увеличенным набором товаров и услуг, которые используются для оценки.

За последнюю неделю ускорение инфляции обеспечили услуги, в которых результат составил 0,25 процента. Продовольственные товары подорожали на 0,06 процента (если исключить плодоовощную продукцию, то рост составил 0,08 процента), а на непродовольственные — на 0,01 процента.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что темпы роста потребительских цен замедляются быстрее, чем ожидалось, но все еще недостаточно. По ее оценке, на данный момент инфляция выше цели в годовом выражении даже в текущих темпах.

Вторым фактором, который может замедлить скорость смягчения денежно-кредитной политики, она назвала сохраняющийся дефицит кадров. Ранее сегодня Росстат сообщил, что в мае уровень безработицы достиг минимальных в истории 2,2 процента, что может усугубить ситуацию.