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20:04, 2 июля 2025Экономика

Безработица в России установила новый рекорд

Росстат сообщил о падении безработицы в России в мае до рекордных 2,2 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В мае безработица в России упала до 2,2 процента, что стало новым историческим минимумом. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), в последний месяц весны как безработные классифицировались 1,7 миллиона россиян в возрасте 15 лет и старше. Доля женщин среди них составила 53,6 процента, и отдельно у женщин безработица составляет 2,4 процента.

Из общего числа безработных на городских жителей приходится 1,1 миллиона (1,8 процента от этой категории), а на сельских — 0,6 миллиона (3,3 процента).

В мае уровень безработицы в России составлял 2,3 процента. Главной причиной такой ситуации остается беспрецедентный дефицит кадров, который Центробанк оценивает как проинфляционный фактор, поскольку он приводит к немотивированному росту зарплат без повышения производительности труда.

Ранее профессор Финансового университета Александр Сафонов предположил, что официальный уровень безработицы в России может не совсем корректно отражать реальность из-за ситуации с самозанятыми. Он рассказал, что в таком статусе зарегистрированы 13,5 миллиона человек, но у 52 процентов нет никакого дохода, поэтому часть из них вполне могут быть де-факто безработными.

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