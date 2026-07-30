Под Екатеринбургом захотели создать заповедник в месте найденных останков царской семьи

В Поросенкове логе, где нашли останки семьи Николая II, захотели создать заповедник

Под Екатеринбургом захотели создать историко-культурный заповедник в месте, где нашли останки царской семьи императора Николая II. Об этом пишет Ura.ru.

Генеральный директор фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин сообщил, что готовит документы для признания Поросёнкова лога историко-культурным заповедником. По его мнению, данная территория должна находиться под контролем родственников семьи Романовых, правительства города и области, активистов, историков и археологов.

Коровин объяснил, что идея открыть исторический заповедник появилась еще год назад. Причиной для этого стали попытки Русской православной церкви (РПЦ) получить разрешение на строительство храма и кладбища. «Это защитит территорию от каких-либо разрушительных работ. При этом Поросёнков лог будет открыт для посещения, там никогда и не было никаких заборов», — объяснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что россияне и иностранцы массово почтили память императора Николая II и его семьи.

