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15:38, 2 июля 2025Экономика

ЦБ высказался об инфляции в России

Набиуллина: Замедление инфляции в России идет быстрее прогнозов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Темпы роста потребительских цен в России замедляются быстрее, чем ожидалось. Такое мнение высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Однако даже нынешних темпов замедления недостаточно, чтобы вплотную приблизиться к целевому показателю в 4 процента годовых, отметила руководитель регулятора. «Пока инфляция выше цели в годовом выражении и в текущих темпах», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

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Еще одним фактором, способствующим разгону цен, является уровень напряженности на российском рынке труда, добавила она. В настоящее время можно говорить о постепенном охлаждении ситуации. Тем не менее, фиксировать полноценное решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в стране пока преждевременно, подчеркнула Набиуллина. «Дефицит остается», — заключила она.

Главным условием для более активного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) глава регулятора назвала приближение темпов роста потребительских цен к целевому уровню. Предпосылок для этого сейчас нет, отметила Набиуллина. В то же время ее советник Кирилл Тремасов ранее не исключил еще одно снижение ключевой ставки в 2025 году. Об этом позволяет говорить текущая динамики инфляции. Темпы роста цен, пояснил он, в последнее время «идут» по нижней границе актуального прогноза регулятора в 7-8 процентов.

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