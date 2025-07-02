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14:58, 2 июля 2025Экономика

Набиуллина объяснила пользу от замедления инфляции ниже таргета

Набиуллина: Падение инфляции ниже 4 % позволит более активно снижать ставку
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Замедление темпов роста потребительских цен в России ниже целевого уровня в 4 процента годовых откроет для Центробанка (ЦБ) возможности для более активного снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

В дальнейшем при вынесении решения по ключевой ставке руководство ЦБ будет руководствоваться в первую очередь динамикой инфляции. Чем стремительнее будет снижение темпов роста цен, тем выше станет вероятность ослабления денежно-кредитной политики (ДКП), пояснила Набиуллина.

В настоящее время регулятор видит более быстрое замедление инфляции, чем ожидалось, добавила глава Банка России. Однако ее нынешний уровень все еще продолжает оставаться значительно выше установленного таргета. Кроме того, ЦБ фиксирует постепенное снижение напряженности на внутреннем рынке труда. Тем не менее, полностью решить проблему нехватки квалифицированных кадров пока не удается, резюмировала Набиуллина.

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Эти два фактора (инфляция и ситуация на рынке труда) являются основными для регулятора при формировании ДКП. Впервые о возможном развороте влияющих на разгон цен обстоятельств Набиуллина заявила в конце февраля 2025 года. Насколько устойчивыми окажутся эти тренды, говорить пока преждевременно, утверждала она.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Предпосылок для более резкого ослабления ДКП регулятор не увидел, подчеркнула Набиуллина. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов, в свою очередь, заявил, что текущая динамика инфляции в стране позволяет говорить еще об одном снижении ставки в 2025-м. Он уточнил, что в последнее время темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке «идут» по нижней границе актуального прогноза регулятора в 7-8 процентов. Все это, по его словам, открывает для регулятора новые возможности для ослабления ДКП.

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