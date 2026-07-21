Катя Лель рассказала о данном ей Богом неизвестном бойфренде

Певица Катя Лель поблагодарила Бога за нового неизвестного бойфренда

Певица Катя Лель призналась о том, что встретила нового бойфренда, и поблагодарила за встречу с ним Бога. Об этом рассказывает Popcake.

«Когда ты ждешь очень сильно появления человека в твоей жизни, твоего человека, по твоим энергиям, по твоим частотам, по твоему предназначению, по твоему свету в душе, и он ждет тебя такую же. Когда уже нет веры, что это вообще возможно, вдруг Бог тебе это дает», — призналась артистка.

По словам Кати Лель, впервые своего нового партнера она увидела за границей в одном из священных мест, куда съезжаются туристы со всего света. Она решила, что он иностранец, и пожелала: «Вот бы мне такого». В тот день знакомства не состоялось, но позднее уже после встречи выяснилось, что будущий бойфренд был в том же месте в тот же день, что и Лель.

«Все предрешено. Явно мы прошли несколько воплощений вместе других до этой жизни. Явно мы знаем друг друга очень сильно. Однозначно за этим стоит нечто очень большее и очень важное», — предположила Лель.

Певица отрицательно ответила на вопрос, является ли ее партнер известной личностью.

Ранее Катя Лель заявила, что под ее именем гастролирует ее двойник.