Катя Лель рассказала о выступающем вместо нее двойнике

Певица Катя Лель заявила о двойнике, который дает концерты под ее именем

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что у нее есть двойник, который гастролирует под ее именем. Слова певицы приводит Национальная служба новостей.

«Я слышала, что у меня есть двойник, который где-то гастролирует. Меня очень удивляет, что люди не видят, живой звук или нет, не считывают энергию», — поделилась исполнительница и добавила, что сама она такое сразу же замечает.

Лель призналась, что однажды видела копию своего друга, не связанного с шоу-бизнесом. По словам артистки, человек оказался двойником ее приятеля, отчего она была «обескуражена».

Ранее Лель ответила на заявление музыкального критика Сергея Соседова о том, что ей нужна помощь, на фоне интереса к инопланетным цивилизациям. Исполнительница назвала Соседова последним человеком, к которому бы она обратилась за советом.