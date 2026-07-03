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18:05, 3 июля 2026Культура

Катя Лель рассказала о выступающем вместо нее двойнике

Певица Катя Лель заявила о двойнике, который дает концерты под ее именем
Ольга Коровина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что у нее есть двойник, который гастролирует под ее именем. Слова певицы приводит Национальная служба новостей.

«Я слышала, что у меня есть двойник, который где-то гастролирует. Меня очень удивляет, что люди не видят, живой звук или нет, не считывают энергию», — поделилась исполнительница и добавила, что сама она такое сразу же замечает.

Лель призналась, что однажды видела копию своего друга, не связанного с шоу-бизнесом. По словам артистки, человек оказался двойником ее приятеля, отчего она была «обескуражена».

Ранее Лель ответила на заявление музыкального критика Сергея Соседова о том, что ей нужна помощь, на фоне интереса к инопланетным цивилизациям. Исполнительница назвала Соседова последним человеком, к которому бы она обратилась за советом.

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