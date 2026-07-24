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16:51, 24 июля 2026Экономика

Одно место в Москве решили заполонить зайцами

В парке «Лосиный Остров» выпустили 30 зайчат-русаков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В московской части парка «Лосиный Остров» в естественную среду обитания выпустили 30 зайцев-русаков, говорится на сайте mos.ru. Таким образом планируется восстанавливать популяцию редких видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

Отмечается, что зверьки не привязываются к человеку и способны самостоятельно добывать пищу. «Зайчата прошли специальную школу: они боятся человека, приучены прятаться в валежнике, траве и ветках, знают, какую растительность можно есть. Место выпуска подбирали с учетом опыта прошлых подобных мероприятий: именно с этой поляны зайцы быстро уходят подальше от скопления людей», — сообщила замруководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Наталья Чухраева. По ее словам, прошлым летом в естественную среду выпустили 30 зайцев-беляков.

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За зайцами будут наблюдать с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Таким образом ученые поймут, насколько животные смогли адаптироваться к среде обитания и появилось ли у них потомство. Во время последних зимних учетов в «Лосином Острове» регулярно фиксировали свежие следы зайцев, что свидетельствует об устойчивости и стабильном развитии местной популяции.

Ранее россиян предупредили, что летом они могут обнаружить на балконе детенышей летучей мыши.

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