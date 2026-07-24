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15:34, 24 июля 2026 (обновлено: 15:42, 24 июля 2026)Экономика

Россиянам рассказали о шансе встретиться с детенышем летучей мыши на балконе

Ветврач Блюменкранц: Летучие мыши могут оставить детеныша на балконе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tolga Bat Hospital / Whitehotpix / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Летом у самок летучих мышей часто появляются малыши, которых они оставляют на так называемых «дневках» — укромных местах вроде балкона, пока сами улетают на охоту. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

Чаще всего мать возвращается по писку малыша с наступлением сумерек и забирает его. «Поэтому самый первый шаг — изолируйте территорию от домашних питомцев. Кошка или собака превратят спасение редкого животного в жестокую игру, итог которой может быть фатальным для обеих сторон», — предупредил специалист.

Если же вечер наступил, а за детенышем так и не прилетели, придется брать инициативу в свои руки. «Обязательно наденьте тканевые перчатки. Резиновые медицинские не подойдут: тонкие коготки запутаются в материале, что приведет к травме лап. Ни в коем случае не пытайтесь подбрасывать мышонка в воздух, надеясь, что он полетит сам — взлетать эти животные должны только из положения вниз головой, иначе рискуют сломать хрупкие кости. Аккуратно накройте зверька картонной коробкой, подсуньте под нее лист плотной бумаги и переверните. Сделайте в крышке отверстия для воздуха, положите внутрь мягкую салфетку, за которую малыш сможет зацепиться, и закройте ловушку», — посоветовал эксперт.

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Зверька не следует кормить молоком, мясом и медом — он их не переварит. Однако детенышу летучей мыши можно обеспечить тепло. Следует положить рядом с коробкой (но не прямо на зверька) бутылку с теплой водой, обернутую полотенцем.

Далее следует обратиться за помощью. «Найдите в интернете контакты центров реабилитации рукокрылых в вашем городе. В столице этим занимается Московский зоопарк, во многих регионах действуют волонтерские группы. Выкормить детеныша самостоятельно практически невозможно, это требует кормления каждые два-три часа живыми насекомыми со строгим расчетом веса порции», — объяснил ветврач.

Он посоветовал не приносить найденыша домой и не пытаться оставить его в качестве питомца. «В дикой природе эти животные живут до сорока лет, а в неволе чаще всего погибают через несколько недель от стресса и неправильного ухода, да и изъятие краснокнижных видов из природы незаконно. Передача малыша профессионалам даст ему реальный шанс вернуться в родную колонию», — рассказал он.

Ранее в Донецке сыч забрался в квартиру к жителям микрорайона Широкий. На записи, снятой хозяевами квартиры, можно увидеть, что сыч «прошелся» по паре кроссовок на балконе и «посидел» на шторах.

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