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17:03, 24 июля 2026 (обновлено: 17:08, 24 июля 2026)Путешествия

Россиянка описала домогательства в поезде фразой «он трогает мои ноги, пока я сплю»

Россиянка обвинила попутчика в домогательствах в поезде Самара — Москва
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пассажирка поезда СамараМосква обвинила попутчика в домогательствах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка рассказала, что ночью ее разбудили прикосновения незнакомого мужчины. Девушка возмутилась, и шум услышала другая пассажирка, которая подошла к купе. «Он трогает мои ноги, пока я сплю», — такой фразой описала ей произошедшее пострадавшая. В ответ мужчина заявил: «А что вот такого?»

После этого пассажирка потребовала вызвать начальника поезда. Подробности о том, чем закончилась история, Telegram-канал не приводит.

Ранее в Москве суд обязал блогершу выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь. Она сняла инцидент на видео и опубликовала в соцсетях. Ролик набрал миллионы просмотров.

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