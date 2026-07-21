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Силовые структуры
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19:58, 21 июля 2026 (обновлено: 20:08, 21 июля 2026)Силовые структуры

Москвичку обязали выплатить компенсацию облизавшему ей обувь в автобусе мужчине

В Москве суд обязал блогершу выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Москве суд обязал блогершу выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, осенью 2025 года пассажирка ехала в автобусе на Ленинском проспекте, когда у ее ног лег незнакомец. Мужчина стал облизывать обувь девушки и трогать ее ноги — это она сняла на видео и опубликовала в соцсетях. Ролик набрал миллионы просмотров.

Его увидел и сам мужчина, запечатленный за облизыванием, после чего связался с девушкой и попросил ее удалить видео. Свой поступок он объяснил ссорой с девушкой, предложил блогерше познакомиться, но, получив отказ, обратился в суд.

В результате автора видео обязали выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы. Публикация видео была названа нарушением личных прав мужчины, которое причинило ему нравственные страдания. Девушка намерена обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что жена пожизненно осужденного стрелка из Казани запросила за интервью 400 тысяч рублей.

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