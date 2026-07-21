Москвичку обязали выплатить компенсацию облизавшему ей обувь в автобусе мужчине

В Москве суд обязал блогершу выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь

В Москве суд обязал блогершу выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, осенью 2025 года пассажирка ехала в автобусе на Ленинском проспекте, когда у ее ног лег незнакомец. Мужчина стал облизывать обувь девушки и трогать ее ноги — это она сняла на видео и опубликовала в соцсетях. Ролик набрал миллионы просмотров.

Его увидел и сам мужчина, запечатленный за облизыванием, после чего связался с девушкой и попросил ее удалить видео. Свой поступок он объяснил ссорой с девушкой, предложил блогерше познакомиться, но, получив отказ, обратился в суд.

В результате автора видео обязали выплатить мужчине 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы. Публикация видео была названа нарушением личных прав мужчины, которое причинило ему нравственные страдания. Девушка намерена обжаловать это решение.

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