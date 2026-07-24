Автора криминальных романов обвинили в убийстве

В США женщину, писавшую криминальные романы, обвинили в убийстве владельца мотеля

В США 73-летнюю писательницу Кайл Энн Морроу обвинили в расправе над владельцем мотеля Джином Гудмундсоном. Как пишет People, женщина была известна в качестве автора криминальных романов.

12 июля Кайл пришла в мотель и спросила у сотрудницы, на месте ли Джин и его жена Энни. Узнав, что мужчина здесь, она ненадолго вышла на улицу, а затем вернулась и пошла в сторону подсобных помещений. Спустя несколько минут сотрудница мотеля услышала выстрел, побежала на звук и столкнулась с Кайл. Женщина сказала ей: «Он сукин сын, я его застрелила», — и ушла.

Свидетели опознали Кайл как бывшую работницу мотеля. Ее нашли в доме и задержали. У женщины изъяли револьвер и несколько рукописных предсмертных записок. Ее мотивы неизвестны.

За свою жизнь Кайл успела выпустить три романа. Ее книга Black Iron Brandy рассказывает о женщине, которая решает расправиться с жестоким мужем. В другом романе есть сцена, где главный герой стреляет по машине обидчика. Третья книга Belt Buckle Bunny повествует о писательнице эротических романов, которая находит человеческие останки.

Предполагается, что Кайл связана с Гудмундсонами не только через отель. На сайте женщины есть отзыв, который предположительно оставила Энни. В нем она хвалит Black Iron Brandy и пишет, что Джину тоже будет интересно почитать ее книги.

Ранее сообщалось, что в США бывшего анестезиолога Рональда Фишера, обвиненного в изнасиловании, поймали спустя 21 год. Его нашли на яхте с пособиями по уклонению от правоохранителей.

