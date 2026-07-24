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16:50, 24 июля 2026 (обновлено: 16:53, 24 июля 2026)Мир

Глава Еврокомиссии раскрыла первоочередную задачу ЕС

Фон дер Ляйен: Укрепление восточных рубежей ЕС является первоочередной задачей объединения
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Защита восточных рубежей Европейского союза (ЕС) остается наиболее приоритетной задачей объединения из-за очередного инцидента с вторжением беспилотника в европейское воздушное пространство. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Европейское воздушное пространство вновь подверглось вторжению беспилотного летательного аппарата. (...) Укрепление обороны и средств сдерживания вдоль нашей восточной границы по-прежнему остается первоочередной задачей», — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также выразила признательность румынским военным за их «оперативную реакцию», которая помогает «обеспечивать общую безопасность» союза.

Румынский истребитель F-16 сбил неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство Румынии в пятницу, 24 июля. По словам президента страны Никушора Дана, специалисты обследуют район падения беспилотника, чтобы выяснить все подробности инцидента.

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