Глава Еврокомиссии раскрыла первоочередную задачу ЕС

Фон дер Ляйен: Укрепление восточных рубежей ЕС является первоочередной задачей объединения

Защита восточных рубежей Европейского союза (ЕС) остается наиболее приоритетной задачей объединения из-за очередного инцидента с вторжением беспилотника в европейское воздушное пространство. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Европейское воздушное пространство вновь подверглось вторжению беспилотного летательного аппарата. (...) Укрепление обороны и средств сдерживания вдоль нашей восточной границы по-прежнему остается первоочередной задачей», — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также выразила признательность румынским военным за их «оперативную реакцию», которая помогает «обеспечивать общую безопасность» союза.

Румынский истребитель F-16 сбил неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство Румынии в пятницу, 24 июля. По словам президента страны Никушора Дана, специалисты обследуют район падения беспилотника, чтобы выяснить все подробности инцидента.