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16:33, 27 февраля 2025Экономика

ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов

Набиуллина: В РФ наблюдается замедление кредитования и охлаждение на рынке труда
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Замедление темпов роста кредитования в корпоративном и частном секторах вкупе с охлаждением на рынке труда позволяют говорить о постепенном развороте влияющих на разгон цен факторах. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

Она отметила, что замедление темпов роста кредитования стало возможном благодаря проведению жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора. Рекордно высокая ключевая ставка, продолжающая находиться на отметке в 21 процент годовых, охладила кредитный пыл как компаний, так и граждан. «Постепенно кредитование переходит к более сбалансированному росту», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что к настоящему времени удалось добиться снижения напряженности на российском рынке труда. Подобные тенденции могут в конечном счете привести к снижению инфляционного давления на экономику РФ. Однако говорить об устойчивости вышеуказанных трендов пока преждевременно, подчеркнула она. «Это лишь первые признаки», — заключила Набиуллина в ходе выступления ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

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Ранее в регуляторе заявили, что кризисная ситуация на российском рынке труда в последнее время перестала ухудшаться. Доля испытывающих кадровый голод отечественных компаний стабильно снижается последние несколько месяцев. На этом фоне ряд фирм и предприятий стали сокращать планы по найму новых сотрудников.

Несмотря на это, масштабы перегрева российской экономики в конце 2024 года оставались значительными, подчеркнули в ЦБ. Что касается инфляции, то ее выход на пиковые значения ожидается в апреле-мае 2025 года. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки по итогам следующего собрания, которое состоится 21 марта.

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