Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 26 февраля 2025Экономика

ЦБ оценил ситуацию на российском рынке труда

ЦБ: Напряженность на российском рынке труда перестала нарастать
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

За последнее время ситуация на российском рынке труда перестала ухудшаться, однако все равно продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка РФ, опубликованном на сайте регулятора.

Доля испытывающих кадровый голод предприятий снижается несколько месяцев подряд, отметили в Центробанке (ЦБ). На этом фоне ряд компаний стали сокращать планы по найму новых сотрудников. О постепенной стабилизации на российском рынке труда также свидетельствуют сокращение доступных вакансий и рост числа резюме соискателей.

Тем не менее, добавили в регуляторе, дефицит кадров остается ключевым фактором, способствующем усилению дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Что касается зарплатных перспектив, то российские компании в целом планируют более умеренно повышать зарплаты в 2025 году, резюмировали в ЦБ.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

На фоне сохраняющегося в стране кадрового дефицита в правительстве ранее поддержали удвоение разрешенного времени переработок. Сейчас допустимое время сверхурочного труда, согласно основным положениям Трудового кодекса, составляет 120 часов в год и 4 часа в течение двух дней подряд.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили увеличить объем допустимых переработок до 240 часов. Глава объединения Александр Шохин заявил, что если эта инициатива будет окончательно одобрена, а вместе с ней снимут и ряд других ограничений, то российская экономика получит дополнительно около 200 тысяч работников.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. Чем рисковали покупатели?

      Пожилой лыжник потерялся в горах и выжил благодаря веткам

      Российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

      На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

      В Госдуме высказались об отмене моратория на смертную казнь

      Пользователи iPhone пожаловались на сломанный будильник

      Влияние тарифов Трампа на производителей пива оценили

      Звезду шоу «Голос» избили в центре Санкт-Петербурга

      Бывший российский замминистра попытался экстренно избавиться от жилья перед задержанием

      Завербованной СБУ россиянке дали срок за подготовку к взрыву автомобиля с логотипом «Z»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше