Глава РСПП Шохин: Правительство поддержало удвоение времени переработок

Правительство России поддержало инициативу бизнеса разрешить россиянам перерабатывать в два раза больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом (ТК). Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Сейчас максимально допустимое время переработки — 120 часов в год и 4 часа в течение двух дней подряд. Предприниматели же захотели, чтобы объем допустимых переработок вырос до 240 часов.

Как заявил Шохин, инициативу в разъяснении проекта проявило Минэкономразвития, но и в целом кабинет министров отнесся к ней с пониманием. Глава РСПП добавил, что если эта инициатива будет окончательно одобрена, а вместе с ней снимут и ряд других ограничений, то экономика России получит около 200 тысяч работников, что важно при имеющемся дефиците кадров.

Однако перед тем, как инициатива, возможно, превратится в проект закона, ее нужно согласовать с администрацией президента. Шохин признал, что в Кремле опасаются начала чрезмерной эксплуатации трудящихся, что приведет к социальной напряженности. 26 февраля на эту тему состоится совещание у замглавы администрации президента Максима Орешкина.

При этом глава объединения обратил внимание на то, что граждане якобы сами голосуют за увеличение переработок. Поскольку на рабочем месте существуют ограничения по времени переработок, многие уходят в самозанятость и подработку. По мнению Шохина, лучше будет, если работодатели получат шанс воспользоваться этим желанием на благо себе и работнику.

Александр Шохин Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Названы сроки разрешения дефицита кадров в России

Дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца десятилетия, заявляла руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, проблема нехватки рабочих рук в стране пойдет на спад, когда на рынок труда выйдет новое поколение. Сейчас из-за демографического спада девяностых сокращается любимое работодателями поколение от 30 до 40 лет, происходит отток рабочей силы в сферу самозанятости, а мигранты обходятся дороже из-за ужесточения законодательства.

Бизнес пытается справиться с кадровым голодом, отказываясь от ограничений для соискателей по полу и возрасту. Однако в долгосрочной перспективе выиграют компании, которые запустят собственные образовательные системы с расчетом на привлечение и удержание молодежи, предположила эксперт.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ранее проблему кадрового голода на угольных заводах предложили решить допуском к работе женщин

Ранее сообщалось, что допуск женщин на угольные предприятия поможет решить проблему нехватки кадров в одной из ключевых отраслей российской экономики. Такое предложение высказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В настоящее время, заявили в ведомстве, кадровый дефицит в отрасли оценивается в среднем примерно в 10-15 процентов от численности персонала. При этом с 17 февраля 2025 года вступили в силу очередные сокращения в перечне чисто мужских профессий. Теперь женщины, в частности, смогут управлять экскаваторами и бульдозерами, работать на шахтах и рудниках. Раньше у них не было подобной возможности из-за особых условий труда, пояснили в РСПП.

В ведомстве пожаловались, что справиться с дефицитом кадров в отрасли не помогают даже относительно высокие заработные платы: ежемесячные оклады в угольной промышленности в некоторых регионах превышают средние показатели на 30-60 процентов. На этом фоне допуск женщин на угольные предприятия, считают в РСПП, является «единственным эффективным ресурсом закрытия дефицита рабочих рук в моногородах».

В России оценили потребность в кадрах

Потребность в кадрах в России составляет 3,1 миллиона человек к 2030 году по отношению к 2022-му. Об этом заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

«Практически это означает следующее: на период до 2030 года нам нужно дополнительно вовлечь в экономику еще порядка 800 тысяч человек», — объяснила она.

Наряду с этим Голикова сообщила, что России до 2030 года предстоит заместить в связи с выходом на пенсию больше десяти миллионов работников. Общая же оценка по замещению и вовлечению в экономику трудящихся в настоящее время составляет 10,9 миллиона человек.