В России нашли способ решить проблему кадрового голода в ключевой отрасли

РСПП: Допуск женщин на угольные заводы поможет решить проблему дефицита кадров

Допуск женщин на угольные предприятия поможет решить проблему нехватки кадров в одной из ключевых отраслей российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В настоящее время, напомнил он, кадровый дефицит в отрасли оценивается в среднем примерно в 10-15 процентов от численности персонала. При этом с 17 февраля 2025 года вступили в силу очередные сокращения в перечне чисто мужских профессий. Теперь женщины, в частности, смогут управлять экскаваторами и бульдозерами, работать на шахтах и рудниках. Раньше у них не было подобной возможности из-за особых условий труда, пояснил представитель РСПП.

Он добавил, что справиться с дефицитом кадров в отрасли не помогают даже относительно высокие заработные платы. Так, ежемесячные оклады в угольной промышленности в некоторых регионах превышают средние показатели на 30-60 процентов. Усугублению кадровой ситуации способствует участие ряда работников в боевых действиях на Украине, вахтовый режим работы, низкий уровень квалификации мигрантов и т.д. На этом фоне допуск женщин на угольные предприятия, отмечают в РСПП, является «единственным эффективным ресурсом закрытия дефицита рабочих рук в моногородах».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что на фоне роста доли убыточных предприятий российские власти начали готовить особый порядок для банкротства угольных компаний. Как ожидается, новая схема позволит не останавливать добычу. Ранее о грозящей угольной отрасли эпидемии банкротств предупреждал Центр ценовых индексов. Аналитики организации подчеркивали, что дополнительные проблемы предприятиям создает отсутствие роста мировых цен на ключевые виды угля. На этом фоне страдает рентабельность бизнеса.