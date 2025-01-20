Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 20 января 2025Экономика

В России начали готовить банкротства угольных компаний

«Ъ»: Правительство разработает особый порядок для банкротства угольных компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики поручила подготовить предложения по особому порядку для банкротства российских угольных компаний. Об этом со ссылкой на протокол заседания, прошедшего под руководством вице-премьера Александра Новака в конце прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Одним из рассматриваемых вариантов стала передача полномочий арбитражного управляющего корпоративному управляющему, которым может стать ВЭБ.РФ. До 10 марта свои мнения по вопросу должны высказать Минэкономразвития (МЭР), Минэнерго, Минтранс и Федеральная налоговая служба (ФНС) при участии ВЭБ.РФ. В МЭР подтвердили проведение своей оценки.

Источники издания в угольной отрасли подтверждают, что риск банкротств шахт и разрезов высокий. Первым претендентом они назвали кузбасскую шахту «Инская», в отношении которой уже начата процедура банкротства из-за долга в 230 миллионов рублей.

В конце декабря стало известно о четырех шахтах, приостановивших добычу. Как отмечается в материале, к концу 2024 года убыточными стали все предприятия отрасли. При этом те из них, что не входят в крупные холдинги, вряд ли в состоянии справиться с долговой нагрузкой и социальными обязательствами.

Материалы по теме:
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь» Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь»Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
13 января 2025
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Из-за низких экспортных цен, высоких железнодорожных тарифов, роста себестоимости добычи и проблем с отправкой угля на Дальний Восток выжить смогут только производители металлургических углей, а также те, что расположены близко к портам.

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов считает, что убыточность в отрасли в среднем достигает уже 4,5 тысячи рублей за тонну. Какое-то время угольщики могут работать на склад, потому что консервирование обойдется достаточно дорого.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель заметил, что, как правило, банкротство в России означает ликвидацию предприятия, но в случае с угольной отрасли пойти по этому пути будет сложно. От поставок зависит большое количество других отраслей, так что массовые банкротства шахт и разрезов нанесли бы экономике серьезный вред.

Ранее о грозящей угольной отрасли эпидемии банкротств предупредил Центр ценовых индексов. По его оценке, пока ситуация имеет только тенденции к ухудшению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      Миллиардеры в 2024 году стали богатеть значительно быстрее

      Подозреваемого в расправе над найденной в машине актера Куценко женщиной задержали

      Врач назвала четыре веские причины пить воду по утрам

      Наследие Байдена назвали полным провалом

      Хинштейн возмутился заграничным отпуском курской чиновницы

      В Госдуме пословицей отреагировали на избиение контрактников перед отправкой на СВО в Туве

      В России начали готовить банкротства угольных компаний

      Зампред Госдумы высказался о будущем абортов в России

      Первая ракетка Росcии вылетела с Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше