В российской угольной отрасли увидели угрозу банкротств

«Ъ»: Экспортные цены на уголь из РФ упали до минимума на фоне убытков компаний

Экспортные цены на российский уголь к середине января упали до многомесячных минимумов, в частности для энергетических углей. В зависимости от порта отправки они колеблются в районе 60-87 долларов за тонну. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов пишет «Коммерсантъ».

В начале 2024 и 2025 годов энергетический уголь шел на экспорт по цене 101 и 135 долларов за тонну соответственно. Однако восстановления котировок в первом полугодии 2025 года не ожидается, напротив, аналитики видят причины для снижения.

Собеседник издания в крупной угольной компании говорит об угрозе банкротств небольших игроков. По его мнению, продолжающееся падение доходов от экспорта, отсутствие новых рынков сбыта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, ограничивающая возможность получить дешевые заемные деньги, не позволят им выйти из убыточной зоны.

Негативные прогнозы связаны, в том числе, с ожидающимся падением поставок в Китай. Его экономика растет недостаточно быстро, а собственная добыча, напротив, прибавляет. В результате КНР может в целом сократить импорт угля. Подобная ситуация наблюдается и в Индии, где добыча растет даже быстрее — в районе десяти процентов.

Жесткие условия на основных экспортных рынках заставляют российскую отрасль сокращать добычу. В 2024 году, по данным НРА, она упала на 2,3 процента, до 420 миллионов тонн.

Давит на производителей и вероятное снижение выплавки стали в России, что скажется на потреблении коксующегося угля. Уже в 2024 году, по данным «Корпорации Чермет», оно сократилось на 6,2 процента, и тенденция может продолжиться.

Главной внутренней проблемой остается нехватка мощностей Восточного полигона для вывоза угля с Дальнего Востока. Это наиболее выгодное направление для экспорта, все другие маршруты зачастую приносят убытки. Кроме того, западные санкции регулярно заставляют менять логистические маршруты и правила, что только увеличивает потери.

Заместитель главы агентства АК&М Людмила Еремина полагает, что избежать банкротств шахты и разрезы смогут только в случае покупки госкомпаниями или региональным госструктурами. Однако в этом случае сделки будут нести только социальную функцию, то есть о каком-то развитии говорить не приходится.

В ноябре прошлого года Банк России констатировал, что в целом добыча угля в стране стала убыточной. Вскоре президент России Владимир Путин поручил правительству срочно разработать меры поддержки угольной отрасли. Однако право приоритетного вывоза угля на восток пока получил только Кузбасс, причем в том же объеме, что в 2024 году, что не позволяет говорить о возможности улучшения ситуации в регионе.