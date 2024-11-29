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15:49, 29 ноября 2024Экономика

ЦБ заявил о кризисной ситуации в ключевой отрасли

ЦБ: убытки российских угольщиков впервые с 2020 года превысили их прибыль
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) впервые с 2020 года зафиксировал сокращение числа прибыльных компаний в угольной отрасли, являющейся одной из ключевых для российской экономики. О кризисной ситуации в этом секторе сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» регулятора.

Речь идет о сальдированном результате компаний в угольной отрасли. С января по август 2024-го в этом секторе данный показатель впервые за четыре года оказался отрицательным. То есть за этот период времени суммарные убытки задействованных в отрасли компаний превысили их совокупную прибыль. Подобная динамика свидетельствует о кризисной ситуации в этом секторе, отметили в регуляторе.

В ЦБ связали падение числа прибыльных компаний в угольной отрасли с рядом факторов. К числу основных причин такого развития событий регулятор отнес усиление санкционного давления со стороны западных стран. Речь идет, в частности, о вводе ограничений против российского корпоративного сектора и компаний из третьих государств.

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При этом усиление санкционного давления фиксируется не только в энергетическом секторе, но также в финансовом и других отраслях экономики РФ. Все это негативным образом сказывается на технологическом развитии отечественных предприятий, в результате чего прибыльных компаний в большинстве секторов российского ВВП становится все меньше, резюмировали в ЦБ.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), по итогам первых четырех месяцев 2024 года число убыточных российских компаний в угольной отрасли достигло отметки в 52,4 процента. За январь-апрель суммарные убытки подобных предприятий превысили их совокупную прибыль на 14,3 миллиарда рублей. При этом выручка таких компаний за отчетный период упала в 15 раз. В ведомстве объяснили подобную динамику в первую очередь падением мировых цен на уголь.

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