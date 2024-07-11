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09:03, 11 июля 2024Экономика

Более половины угольных компаний России стали убыточными

«Ведомости»: доля убыточных угольных компаний в России достигла 52,4 процента

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев этого года более половины — 52,4 процента — угольных компаний России начали генерировать убытки. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Ведомости».

За этот период угольщики накопили отрицательное сальдо прибылей и убытков в объеме 14,3 миллиарда рублей. Совокупная прибыль в годовом выражении сократилась в 15 раз. Год назад за январь-апрель доля убыточных предприятий составляла 32,7 процента, а в 2022-м — 20,6 процента, рост — в 1,6 и 2,5 раза соответственно.

В последний раз такая ситуация наблюдалась в декабре 2020 года на фоне пика коронавирусного кризиса, приведшего к падению спроса. В 2024 году у падения доходов более фундаментальные причины. Снижение мировых цен на уголь из-за роста предложения происходит на фоне удорожания логистики в России и падения физического объема экспорта.

Экспортные цены на энергетический уголь (85 процентов поставок) в начале апреля находилась на минимумах с 2021 года. В зависимости от порта цена на базисе FOB (с погрузкой на судно) упала на 6-14 процентов. По данным Центра ценовых индексов, в начале июля ситуация не изменилась, уголь уходит на экспорт на тех же апрельских минимумах.

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Объемы экспорта, по данным Kpler, упали в первом полугодии на 17 процентов, до 79,1 миллиона тонн, в первую очередь за счет крупнейших покупателей. Однако собеседники «Ведомостей» в угольных компаниях в первую очередь жалуются на стоимость доставки в порты и тарифы на перевалку. Летом последние начали дополнительно расти во всех портах.

Гендиректор компании «Русский уголь» Владимир Коротин предположил, что во втором полугодии положительную рентабельность отрасли можно не ждать. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов напомнил, что отдельным ударом по отрасли стали пошлины, установленные Китаем с января этого года. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов отметил, что не видит перспектив роста цен из-за стабильных поставок на мировой рынок угля из Австралии и США.

Ранее стало известно, что правительство скорректирует параметры повышения налогов для угольных компаний на фоне падения их доходов.

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