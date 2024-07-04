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10:11, 4 июля 2024Экономика

Власти России признали проблемы с ростом налогов на уголь

«Ъ»: в правительстве изменили параметры повышения налогов на уголь и удобрения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Правительство предложило скорректировать параметры повышения налогов для некоторых рентных отраслей. В том числе речь идет о росте цен отсечения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных компаний и изменении параметров индексации налогов для производителей удобрений. Об этом со ссылкой на поправки Минфина к законопроекту, внесенному ко второму чтению в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Так, для энергетического угля цена отсечения, с которой ставка будет увеличиваться, выросла с 100 долларов в портах Дальнего Востока до 120 долларов. Источник издания оценивает нововведение как хорошее, потому что признаются проблемы с доходами поставщиков при текущих расходах, но опасается, что рост стоимости транспортировки сведет позитив к нулю.

По его словам, такая ситуация уже наблюдалась в начале года на юге. Высокие ставки на перевалку в порту Тамани привели к тому, что отправка топлива на экспорт в этом направлении стала бы убыточной, и уголь туда просто не везли. А в этом случае — если рост ставок аренды полувагонов не остановится, то платить повышенный НДПИ будет не с чего.

Впрочем, считает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов, в ближайшие полтора года повышение налогов угольным компаниям не грозит, потому что мировые цены остаются низкими, а поводов для их роста нет. Тем не менее, отметил он, в отрасли испытывают беспокойство из-за того, что источник цен не указан.

Предложенные существенные корректировки для производителей удобрений собеседник издания называет позитивным моментом, но уверен, что компании попытаются смягчить условия еще сильнее, потому что нагрузка все равно возрастет значительно.

Ранее аналитики компании Kpler подсчитали, что по итогам первой половины 2024 года суммарные объемы вывоза российского угля морем упали на 16,8 процента, до 79,1 миллиона тонн.

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