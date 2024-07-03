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12:18, 3 июля 2024Экономика

Морской вывоз российского угля упал

Kpler: морской экспорт российского угля сократился на 16,8 % в январе-июне

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы вывоза российского угля морем упали на 16,8 процента и снизились до отметки в 79,1 миллиона тонн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

В июне отгрузка твердого топлива в российских портах сократилась на 16,5 процента в годовом выражении, до уровня в 13,9 миллиона тонн. Эксперты связали спад с рядом факторов, включая падение мировых цен на уголь, экспортную курсовую пошлину на этот вид топлива и ограничение поставок на терминал компании ОТЭКО в Тамани из-за высоких ставок на услуги по перевалке.

Морской экспорт угля является ключевым каналом вывоза российского угля иностранным покупателям. Согласно данным Минэнерго и Kpler, на него приходится порядка 90 процентов всех отгрузок. Заметное снижение подобных отгрузок может привести к падению доходов отечественных поставщиков, резюмировали эксперты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на статистику Минэнерго сообщила о резком сокращении закупок российского угля со стороны Китая, Индии и Турции. В январе-марте 2024 года суммарные объемы поставок в КНР упали на 16 процентов, до 12,9 миллиона. В свою очередь, Индия сократила импорт более чем вдвое, до 4,7 миллиона тонн, а Турция — на почти в два раза, до 4,1 миллиона. Вышеперечисленные страны за последние два года стали ключевыми покупателями российского топлива, однако в 2024-м заметно снизили свой интерес к углю из РФ.

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