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Силовые структуры
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10:52, 23 июля 2026 (обновлено: 10:53, 23 июля 2026)Силовые структуры

Организатора крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей задержали

За границей задержали организатора крупнейшей схемы ухода от НДС в России
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

За границей задержали организатора крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что задержан возможный организатор площадки. Его причастность продолжат устанавливать российские следователи. Сейчас идет работа над экстрадицией мужчины в Россию.

О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» — схемы ухода от налога — стало известно 14 апреля. Компании получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей.

Сеть состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных организаций и сформировала налоговые вычеты по уплате НДС для более 40 тысяч компаний. Площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.

В июне сообщалось, что в ходе расследования дела фигурантам предъявлены новые обвинения.

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