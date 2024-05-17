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12:40, 17 мая 2024Экономика

Крупнейшие покупатели российского угля начали отказываться от него

«Ведомости»: Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля в России

Фото: Jim Urquhart / Reuters

За первые три месяца поставки российского угля в Китай, Индию и Турцию, которые за последние два года стали его основными покупателями за рубежом, резко снизились. Об этом со ссылкой на статистику Минэнерго пишут «Ведомости».

Так, экспорт в Индию упал более чем в два раза, до 4,7 миллиона тонн, в Турцию — почти в два раза, до 4,1 миллиона, а в Китай — на 16 процентов, до 12,9 миллиона. Также начали ускоренными темпами отказываться от российского угля Южная Корея (падение в 1,7 раза, 1,4 миллиона тонн), Япония (падение в 3,7 раза, 449 тысяч тонн) и Тайвань (падение в 11 раз, до 95 тысяч тонн).

Частично компенсировать падение помог рост поставок в Гонконг (плюс один процент, 2,5 миллиона тонн), в ОАЭ (плюс восемь процентов, 2,1 миллиона тонн), в Белоруссию (в 38 раз, 2,2 миллиона тонн), в Казахстан (плюс 15 процентов, 150 тысяч тонн) и в Абхазию (в 1,8 раза, до 41 тысячи тонн).

Однако общий экспорт угля в годовом выражении упал на 12 процентов, до 42,9 миллиона тонн, в том числе поставки в дальнее зарубежье — на 17 процентов, до 40,4 миллиона. При этом добыча угля с января по март даже выросла на три процента, до 112 миллионов тонн. Ее поддерживает внутренне потребление, которое выросло на один процент, а также работа на склад — запасы увеличились почти на 14 процентов.

Опрошенные изданием участники рынка видят три причины такой тенденции — низкий уровень мировых цен, дорогая логистика и, как следствие, снижение спроса на российский уголь.

К апрелю цены на энергетический уголь из России упали до минимума с 2021 года, однако стоимость логистики не изменилась. Доля убыточных компаний по итогам февраля выросла до 45,9 процента. Отдельным фактором стали западные санкции — некоторые китайские компании переключились на уголь из Индонезии из-за сложностей с расчетами.

В Индии власти страны активно развивают собственную добычу, а Турция столкнулась с тем, что угольщики не хотят нести убытки от поставок через порт в Тамани, требуя значительно сократить тарифы на перевалку.

Чтобы поддержать отрасль, правительство отменило курсовые пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Однако эксперты не уверены, что этой меры будет достаточно.

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      Платон Щукин
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