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11:43, 23 июля 2026 (обновлено: 12:00, 23 июля 2026)Мир

Генпрокурор Венгрии связался с украинским золотом и поплатился

RTVI: Генпрокурор Венгрии покинул свой пост из-за «дела о золотом конвое»
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Прокуратура Венгрии

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь, назначенный на пост во время премьерства Виктора Орбана, подал в отставку. Уход с поста он объяснил политическими причинами. Об этом сообщил телеканал RTVI.

«Прокуратура не может стать инструментом борьбы политических игроков и не может быть ареной ежедневных политических интересов или властных игр», — отметил Надь.

Ключевым фактором, спровоцировавшим уход генпрокурора с поста, стало так называемое «дело о золотом конвое», связанное с расследованием незаконной перевозки золота и наличных на Украину. Расследование стало причиной внутреннего конфликта внутри ведомства.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал выяснить, какую роль мог сыграть бывший глава правительства Виктор Орбан в расследовании «дела о золотом конвое».

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