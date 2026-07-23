Генпрокурор Венгрии связался с украинским золотом и поплатился

RTVI: Генпрокурор Венгрии покинул свой пост из-за «дела о золотом конвое»

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь, назначенный на пост во время премьерства Виктора Орбана, подал в отставку. Уход с поста он объяснил политическими причинами. Об этом сообщил телеканал RTVI.

«Прокуратура не может стать инструментом борьбы политических игроков и не может быть ареной ежедневных политических интересов или властных игр», — отметил Надь.

Ключевым фактором, спровоцировавшим уход генпрокурора с поста, стало так называемое «дело о золотом конвое», связанное с расследованием незаконной перевозки золота и наличных на Украину. Расследование стало причиной внутреннего конфликта внутри ведомства.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал выяснить, какую роль мог сыграть бывший глава правительства Виктор Орбан в расследовании «дела о золотом конвое».

