В Венгрии призвали выяснить роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

Мадьяр призвал выяснить роль Орбана в деле о перевозивших валюту через Венгрию украинцах

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал выяснить, какую роль мог сыграть бывший глава правительства Виктор Орбан в расследовании дела о задержании в марте граждан Украины, перевозивших через территорию страны золотые слитки и валюту в инкассаторском автомобиле «Ощадбанка». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В четверг венгерское издание 444 опубликовало сведения со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении СМИ после утечки из Генеральной прокуратуры. Согласно этим данным, среди лиц, чью возможную причастность к делу украинских инкассаторов предстоит проверить, упоминается Виктор Орбан.

«Мы ожидаем незамедлительного ответа от прокуратуры относительно того, были ли Виктор Орбан и [бывший глава Антитеррористического центра Венгрии] Янош Хайду допрошены в качестве подозреваемых по делу о золотом конвое», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия в полном объеме вернула Киеву изъятые этой весной при задержании инкассаторов деньги и другие ценности Ощадбанка, которые в Будапеште связывали с «украинской мафией».