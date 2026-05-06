Венгрия вернула Киеву арестованное золото «украинской мафии». Что об этом известно?

Венгрия вернула Киеву конфискованные у инкассаторов Ощадбанка деньги

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия в полном объеме вернула Киеву изъятые этой весной при задержании инкассаторов деньги и другие ценности Ощадбанка, которые в Будапеште связывали с «украинской мафией».

Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года Владимир Зеленский президент Украины

Украинский глава также поблагодарил власти соседней страны «за конструктивный и цивилизованный шаг».

Украинские инкассаторы были задержаны по подозрению в отмывании денег

В начале марта венгерская антитеррористическая полиция задержала семерых украинских инкассаторов, которых заподозрили в отмывании денег. Сообщалось, что через Венгрию на Украину они перевозят средства, связанные с «украинской военной мафией». В том числе говорилось о том, что среди задержанных был бывший генерал украинских спецслужб.

Только за текущий год таким образом были перевезены около 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота

В Киеве же Венгрию обвинили в том, что страна фактически взяла граждан Украины в заложники и похитила деньги. Зеленский называл действия Будапешта бандитизмом.

По истечении нескольких дней украинской стороне были возвращены пустые изъятые инкассаторские автомобили — Будапешт тогда принял решение оставить деньги и золото у себя.

Шаг Будапешта оценили как готовность продвигать отношения с Киевом

После победы на выборах в Венгрии возглавляемой Петером Мадьяром партии «Тиса» Зеленский заявлял о намерении попросить будущего главу правительства вернуть ему изъятые средства. Тогда он отмечал, что разговор с Мадьяром должен завершиться позитивным для Украины решением. Он отмечал, что таким образом Мадьяр сможет открыть «окно возможностей» для развития отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, позитивно оценил возвращение Венгрией в полном объеме средств Ощадбанка. Он назвал ситуацию «позитивным сдвигом на пути к нормализации украинско-венгерских отношений».