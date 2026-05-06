Бывший СССР
17:03, 6 мая 2026

Венгрия вернула Киеву золото «украинской мафии»

Зеленский: Венгрия вернула Украине арестованное золото и валюту Ощадбанка
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Венгрия вернула Киеву арестованное во время инкассации золото и валюту украинского Ощадбанка, происхождение которых в Будапеште ранее связывали с «украинской мафией». Об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года», — заявил украинский лидер.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов — граждан страны и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии, в свою очередь, заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.

Позднее Венгрия вернула Украине семерых инкассаторов, машины и оборудование в них, изъяв золото и валюту. Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни сообщили представителям украинской стороны, что продолжают расследование о происхождении средств.

