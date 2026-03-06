Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 6 марта 2026Бывший СССР

Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

Глава МИД Украины Сибига обвинил Венгрию в захвате семи граждан и золота
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов-граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом. Сообщение опубликовано на странице дипломата в соцсети X.

«Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги», — заявил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, власти Венгрии задержали два фургона украинского государственного банка «Ощадбанк» с семью инкассаторами, перевозившими средства и ценности между Австрией и Украиной в пределах регулярных перевозок между государственными банками. Киев также направил запрос Европейскому союзу с просьбой оценить действия Будапешта.

Согласно заявлению «Ощадбанка», в настоящий момент инкассаторские автомобили сейчас находятся возле здания одной из силовых структур Венгрии в центре Будапешта. Украинский госбанк утверждает, что в фургонах находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограмм золота.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Сам политик заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ. Российский лидер уточнил, что освобожденные граждане отправятся в Венгрию с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

    Производство вина в России обрушилось

    Поклонская сделала заявление о травле в свой адрес

    Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна

    Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

    Лишенный родительских прав россиянин выслушал приговор за аферу с выплатами сына-бойца СВО

    В Италии призвали ввести санкции против США

    Утро жителей российского города-курорта началось с землетрясения

    ВСУ уличили в одном действии на поле боя

    Зеленского назвали шантажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok