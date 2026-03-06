Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

Глава МИД Украины Сибига обвинил Венгрию в захвате семи граждан и золота

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов-граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом. Сообщение опубликовано на странице дипломата в соцсети X.

«Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги», — заявил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, власти Венгрии задержали два фургона украинского государственного банка «Ощадбанк» с семью инкассаторами, перевозившими средства и ценности между Австрией и Украиной в пределах регулярных перевозок между государственными банками. Киев также направил запрос Европейскому союзу с просьбой оценить действия Будапешта.

Согласно заявлению «Ощадбанка», в настоящий момент инкассаторские автомобили сейчас находятся возле здания одной из силовых структур Венгрии в центре Будапешта. Украинский госбанк утверждает, что в фургонах находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограмм золота.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Сам политик заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ. Российский лидер уточнил, что освобожденные граждане отправятся в Венгрию с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто.