22:15, 5 марта 2026

Орбан ответил на угрозу Зеленского

Орбан ответил на угрозу Зеленского дать его адрес ВСУ фразой «меня не касается»
Александра Синицына
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозу со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул в посте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что его слова главы Украины не волнуют, но он не позволит нападок в адрес своей страны.

«Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей», — написал венгерский премьер.

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

