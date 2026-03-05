Зеленский предложил ВСУ пообщаться с Орбаном

Зеленский: Дадим адрес Орбана ВСУ, пусть общаются на своем языке

Киев может передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке. Лидеру соседнего государства пригрозил войсками президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram агентство УНИАН.

«Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам. Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украины нет альтернативы деньгам, которые Киев надеется получить от Евросоюза.

Ранее Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.

