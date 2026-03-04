Страна Евросоюза расторгла соглашение о помощи Украине

Словакия расторгла соглашение с Украиной об аварийных поставках электричества

Украинский оператор «Укрэнерго» больше не сможет рассчитывать на помощь аварийными поставками электроэнергии из Словакии. Об этом рассказал глава словацкой государственной компании SEPS Мартин Магат. Его процитировало издание Pravda.

По его словам, соответствующее решение приняло правительство Словакии.

Последний раз Украина получила экстренные поставки в январе. С тех пор она снова запрашивала их, но так и не получила. По словам Магата, обычная коммерческая торговля электроэнергией между двумя странами продолжится без изменений.

«Мы категорически отвергаем идею о том, что мы собираемся вообще прекратить поставки электроэнергии на Украину», — заявил глава SEPS.

Отмечается, что с инициативой о расторжении контракта выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и правительство одобрило ее на заседании, состоявшемся 4 марта.

В конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пригрозил, что его страна откажется поставлять электроэнергию на Украину. Кроме того, он напомнил, что Будапешт и Братислава вместе обеспечивают 40 процентов украинского импорта электроэнергии.